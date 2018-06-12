Сиявуш Новрузов возмутился невозвращением в страну обучавшихся за рубежом по гослинии

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Лица, обучавшиеся за границей по государственной линии, не возвращаются в страну. Говорят, что заработная плата низкая. Если ты учился на государственные деньги, должен вернуться в страну и вернуть долг, отслужить".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан", председатель комитета ММ по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

По его словам, расходы на обучение этих студентов за границей оплатило государство, поэтому они должны возвращаться в страну:

"Почему они не возвращаются в страну? С такими людьми нужно заключать контракт, обязывающий возвращение вложенных в них инвестиций, то есть они должны работать и служить народу".