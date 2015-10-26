​Сиявуш Новрузов: Вопрос о том, оставят ли Эльзу Сеидджахан в ПЕА, рассмотрят после парламентских выборов

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "После парламентских выборов рассмотрят вопрос о том, оставят ли Эльзу Сеидджахан в партии "Ени Азербайджан", или нет".

Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", депутат Сиявуш Новрузов.

Хотя Э.Сеидджахан является членом ПЕА, она подключилась к выборам в качестве нейтрального кандидата и зарегистрирована в окружной избирательной комиссии как нейтральный кандидат. Комментируя вопрос, С.Новрузов сказал, что ПЕА не выдвигала кандидатуру Э.Сеидджахан: "Мы сделали предупреждение, заявив, что ПЕА расстанется с кандидатами, выступившими в качестве альтернативы официальным кандидатам партии. Это предупреждение остается в силе и касается всех членов ПЕА. 1 ноября пройдут парламентские выборы. Мы обсудим вопрос после выборов и примем соответствующее решение".

Отметим, что Э.Сеидджахан (Гасымова) выдвинула свою кандидатуру из Шабран-Сиязанского избирательного округа №54. Окружная избирательная комиссия не зарегистрировала ее кандидатуру из-за недостаточности подписей. Она подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из решения ОИК. ЦИК обеспечил жалобу и кандидатура Э.Сеидджахан была зарегистрирована.

Из Шабран-Сиязанского избирательного округа №54 зарегистрирована кандидатура 7 человек. В настоящее время кандидатом ПЕА из указанного округа является депутат Таир Сулейманов.