Сиявуш Новрузов: Во времена Республики партию "Мусават" по доверенности отдали им, чтобы они управляли ею?

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Защита, сохранение, развитие независимости Азербайджана связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Мы должны ценить труд людей, имеющих на это право. Тема Азербайджанской Демократической Республики всегда была в центре внимания".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета Общественных объединений и религиозных организаций, заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан Сиявуш Новрузов.

С. Новрузов отметил, что некоторые политические партии выходят на арену для того, чтобы помешать этому: "Это - история азербайджанского народа. Это принадлежит Азербайджану. Если кто-то взял и связал свое имя с названием тогдашней партии, то это не есть та партия. Сегодняшний Мусават и тогдашний Мусават совершенно разные вещи. В то время эту партию по доверенности отдали им, чтобы они управляли ею? Нет. Эта партия азербайджанского народа, и поэтому я не сторонник того, чтобы создавать бардак и вредить общему делу".