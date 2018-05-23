 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сиявуш Новрузов: В распаде семей повинны и СМИ

    В эфир регулярно приглашаются люди, которые не имеют понятия о семье© Report

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/  "Распад семей превратился в серьезную проблему".

    Как сообщает Report, об этом на проходящем в Милли Меджлисе слушании на тему: "Азербайджанская модель семьи: современность и ценности" сказал заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан, председатель комитета ММ по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

    Он сказал, что одной из причин расада семьи является вмешательство родителей:

    "Родители хотят, чтобы их дети создали семью, но не знают, готовы ли сами дети к этому".

    С.Новрузов отметил, что СМИ имеют больше "заслуг" не столько в укреплении, сколько в распаде семей: 

    "В эфир регулярно приглашаются люди, которые вообще не имеют понятия о семье".

    По словам председателя комитета, и похищение невесты, и похищение человека в стране подпадают под одну статью, что уже неправильно.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi