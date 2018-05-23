Сиявуш Новрузов: В распаде семей повинны и СМИ

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Распад семей превратился в серьезную проблему".
Как сообщает Report, об этом на проходящем в Милли Меджлисе слушании на тему: "Азербайджанская модель семьи: современность и ценности" сказал заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан, председатель комитета ММ по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.
Он сказал, что одной из причин расада семьи является вмешательство родителей:
"Родители хотят, чтобы их дети создали семью, но не знают, готовы ли сами дети к этому".
С.Новрузов отметил, что СМИ имеют больше "заслуг" не столько в укреплении, сколько в распаде семей:
"В эфир регулярно приглашаются люди, которые вообще не имеют понятия о семье".
По словам председателя комитета, и похищение невесты, и похищение человека в стране подпадают под одну статью, что уже неправильно.
İlkin PirəliАвтор новости
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