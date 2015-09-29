​Сиявуш Новрузов: В отношении членов ПЕА, являющихся альтернативными кандидатами официально выдвинутых партией лиц, примем меры

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Члены ПЕА, выдвинувшие свою кандидатуру в качестве альтернативы официально выдвинутым партией лицам, будут исключены из рядов правящей партии.

Как отметил в заявлении Report заместитель исполнительного секретаря ПЕА депутат Сиявуш Новрузов, по данному вопросу позиция партии однозначна и неизменна: "Если какой-то член партии выдвинет свою кандидатуру в качестве альтернативы официально выдвинутому кандидату партии, мы расстанемся с ним. Члены ПЕА не должны быть альтернативой кандидату, официально выдвинутому правящей партией. В отношении подобных лиц будут приняты соответствующие меры".

Напомнив о выдвижении партией кандидатов в 117 из 125-ти избирательных округов, С.Новрузов сказал, что все кандидаты ПЕА были зарегистрированы.

Несколько членов ПЕА выдвинули свою кандидатуру по собственной инициативе. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Центризбиркома, из Сумгайытского первого избирательного округа №41 зарегистрирована кандидатура члена ПЕА, председателя ОАО "Azərsutəchizat tikinti" Мирзаджана Халилова, Сальянского избирательного округа №59 - директора ОАО "Çörək", члена правящей партии Юсифа Алекперова, Саатлинского избирательного округа №62 - члена ПЕА, члена Союза писателей Азербайджана Минаи Алиевой, Бейлаганского избирательного округа №81 - члена ПЕА, безработного Рашада Алиева, Аксу-Исмаиллинского избирательного округа №87 - членов ПЕА, главного редактора газеты - "Real Press" Рафика Аскерова, юриста Аксуинского ОАО "Su tikinti" Видади Мамедова, физического лица Вугара Нуриева, из Балакянского избирательного округа №109 - пенсионера, члена ПЕА Мамеда Ханаева, Гахского избирательного округа №112 - члена ПЕА, консультанта районного отдела образования Гаджихана Искендерова.

Напомним, что в официальном порядке из Сумгайытского первого избирательного округа №41 ПЕА выдвинута кандидатура Лейлы Абдуллаевой, Сальянского избирательного округа №59 - Ильгара Агабекова, Саатлинского избирательного округа №62 - Назима Рашидова, Бейлаганского избирательного округа №81 - Шахина Исмаилова, Аксу-Исмаиллинского избирательного округа №87 - Альюниса Муталлимова, Балакянского избирательного округа №109 - Насиба Мехмелиева и из Гахского избирательного округа №112 - Бабека Гейдарова.

Кроме того, из Биласуварского избирательного округа №66 зарегистрирована кандидатура не выдвинутого в официальном порядке со стороны ПЕА члена партии, консультанта районного отдела образования Гамбарали Багирова. В данном округе правящая партия поддерживает кандидатуру председателя Партии социального благоденствия Азербайджана, депутата Хангусейна Кязымлы.