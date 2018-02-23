Сиявуш Новрузов: В Азербайджане нет политзаключенных, есть отбывающие наказание за совершенные преступления

© Report

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ “После распоряжения президента Ильхама Алиева о гуманизации политики наказания начался процесс облегчения наказания более 1500 человек”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов сказал, что это гуманистский шаг: “С 1993 года принято 70 распоряжений о помиловании и 11 актов об амнистии. Все это составляет основу политики Гейдара Алиева. Определенные печатные органы пытаются представить это в ином виде. В Азербайджане нет арестованных за политические взгляды. Да, во время отдельно взятых властей были репрессии, однако в период нахождения у власти партии Ени Азербайджан такие случаи не допускались. Порой новости с моими высказываниями пытаются представить в ином свете. Я еще раз заявляю, что в Азербайджане нет политзаключенных, есть отбывающие наказание за совершенные преступления”.

Спикер парламента Октай Асадов сказал, что в последнее время во многих печатных органах вопросы освещаются не так как есть, а несколько в иной форме.