Сиявуш Новрузов: Удостоверение ветерана получили не имеющие отношения к Карабахской войне

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане порядка 60 тысяч ветеранов войны. В свое время лица, имевшие право на получение удостоверения ветерана войны, остались в стороне, а получили те, кто не имел на это право".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных организаций, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

"Цифру, которую я назвал, связана только с первой Карабахской войной. Это достаточно большая цифра. В настоящее время выдача ветеранских удостоверений регулируется законодательством" - добавил депутат.

Он также коснулся вопроса пособия, выплачиваемого семьям шехидов. Он отметил, что иногда в связи с получением пособий возникают разногласия между членами семьи: "Родители говорят, что это их сын стал шехидом и поэтому пособие должны получить они. Супруга шехида также хочет получить средства. Согласно законодательству, средства должны быть выплачены члену семьи шехида. Этот вопрос хоть и регулируется законодательством, однако сохраняются определенные проблемы".