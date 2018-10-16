 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сиявуш Новрузов: Удостоверение ветерана получили не имеющие отношения к Карабахской войне

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане порядка 60 тысяч ветеранов войны. В свое время лица, имевшие право на получение удостоверения ветерана войны, остались в стороне, а получили те, кто не имел на это право".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных организаций, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

    "Цифру, которую я назвал, связана только с первой Карабахской войной. Это достаточно большая цифра. В настоящее время выдача ветеранских удостоверений регулируется законодательством" - добавил депутат.

    Он также коснулся вопроса пособия, выплачиваемого семьям шехидов. Он отметил, что иногда в связи с получением пособий возникают разногласия между членами семьи: "Родители говорят, что это их сын стал шехидом и поэтому пособие должны получить они. Супруга шехида также хочет получить средства. Согласно законодательству, средства должны быть выплачены члену семьи шехида. Этот вопрос хоть и регулируется законодательством, однако сохраняются определенные проблемы".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi