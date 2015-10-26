Сиявуш Новрузов: Требование партии "Мусават" отложить парламентские выборы является предлогом

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Митинг партии "Мусават" состоялся на территории округа, в котором Иса Гамбар выдвинул свою кандидатуру. Несмотря на это, на митинге не было людей из данного округа. Участники митинга не составляли и одного процента избирателей в Баку".

Об этом в заявлении Report сообщил заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", депутат Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов прокомментировал требование партии "Мусават" отложить назначенные на 1 ноября парламентские выборы и провести их через 4 месяца: "Мы наблюдали за митингом партии "Мусават". На нем участвовали всего 300 человек, которые в основном были родственниками выступающих. За кандидатами в депутаты из партии "Мусават" нет и 100 человек. Если бы каждый из кандидатов привел бы с собой 100-150 человек, митинг прошел бы нормально. Все это показывает, что кандидаты от партии не имеют поддержки избирателей. Чувствуя это, они хотят создать отрицательное мнение относительно выборов".

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА считает, что партия "Мусават" не сможет добиться успехов в парламентских выборах и пытается бросить тень на результаты выборов: "Откуда они знают, что выборы не пройдут демократично? Они что, астрологи? Они требуют проведения выборов через 4 месяца, а что произойдет за этот срок?

Предыдущий митинг также прошел слабо. Они хотели набрать больше людей, чем в остальных партиях, но не смогли добиться этого. Считаю, что все их слова являются отговорками и предлогом, так как они знают, что за их кандидатов никто не проголосует".

Напомним, что состоялась встреча зарегистрированных кандидатов в депутаты партии "Мусават" с избирателями.