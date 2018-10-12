Сиявуш Новрузов предложил усилить контроль за лицами, занимающимися строительством зданий

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Мы часто получаем обращения, связанные с квартирными проблемами в Азербайджане. Группа людей продает одну квартиру нескольким людям, в итоге присваиваются средства граждан. Им предоставляется контракт, не имеющий правовой основы. Люди в связи с подобными случаями обращаются в правоохранительные органы, лиц привлекают к ответственности. В некоторых случаях выясняется, что эти компании даже не принадлежат привлеченным к ответственности лицам. Выясняется, что владельцы компаний даже не в курсе того, что произошло".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов отметил, что мошенники, обманывющие людей и присваивающие деньги, остаются в стороне, а невинных людей сажают в тюрьму: "Для предотвращения подобных случаев необходимо проверять людей, обращающихся для строительства здания. Необходимо выяснить, есть ли возможность у этого человека построить хотя бы избу? Верно, это нельзя запретить, но в какой-то форме должен осуществляться контроль.

Согласно внесенному в законодательстве изменению, в случае уплаты нанесенного ущерба арестованный отпускается на свободу. Но надо понимать, что они крадут у людей 20-30 лет. Это неправильно считать какой-либо суммой".