Сиявуш Новрузов: После начала деятельности парламента ПНА проведет обсуждения в связи со своими представителями в ЦИК

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ После начала деятельности Милли Меджлиса в новом составе Партия "Новый Азербайджан" проведет обсуждения в связи с представителями в Центральной избирательной комиссии.

Об этом Report сообщил заместитель исполнительного секретаря ПНА Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что после утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов 1 ноября Милли Меджлис начнет осуществлять свои полномочия: "Центризбирком будет сформирован в соответствии с новым составом парламента. Во время формирования ЦИК руководство партии проведет обсуждения и вынесет решение в связи со своими представителями в комиссии. В настоящее время трудно сказать, чья кандидатура из нынешних представителей партии в ЦИК будeт вновь выдвинута. Этот вопрос прояснится после обсуждений".

Отметим, что срок полномочий ЦИК составляет 5 лет. Настоящий состав комиссии сформирован после парламентских выборов 2010 года. ПНА в ЦИК представляют Мазахир Панахов (председатель), члены Шаитдин Алиев, Фуад Джавадов, Рамиз Ибрагимов, Валида Казымова и Габиль Оруджов.