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    Сиявуш Новрузов: После начала деятельности парламента ПНА проведет обсуждения в связи со своими представителями в ЦИК

    В настоящее время трудно сказать, чья кандидатура из нынешних представителей партии в ЦИК будeт вновь выдвинута

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ После начала деятельности Милли Меджлиса в новом составе Партия "Новый Азербайджан" проведет обсуждения в  связи с представителями в Центральной избирательной комиссии.

    Об этом Report сообщил заместитель исполнительного секретаря ПНА Сиявуш Новрузов. 

    Он отметил, что после утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов 1 ноября Милли Меджлис начнет осуществлять свои полномочия: "Центризбирком будет сформирован в соответствии с новым составом парламента. Во время формирования ЦИК руководство партии проведет обсуждения и вынесет решение в связи со своими представителями в комиссии. В настоящее время трудно сказать, чья кандидатура из нынешних представителей партии в ЦИК будeт вновь выдвинута. Этот вопрос прояснится после обсуждений". 

    Отметим, что срок полномочий ЦИК составляет 5 лет. Настоящий состав комиссии сформирован после парламентских выборов 2010 года.  ПНА в ЦИК представляют Мазахир Панахов (председатель), члены Шаитдин Алиев, Фуад Джавадов, Рамиз Ибрагимов,  Валида Казымова и Габиль Оруджов. 

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