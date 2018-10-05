Сиявуш Новрузов: Порой кто где хочет хоронит умерших

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "В наше время очень много серьезных заболеваний. Есть заразные болезни, при лечении которых используются химические вещества. После смерти таких людей следует хоронить в таком месте, которое будет как минимум на расстоянии 300 метров от водозабора".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что между захоронениями и посевными площадями должно быть соответствующее расстояние: "Порой мы становимся свидетелями, что кто где хочет, там и хоронит умерших. Нельзя осуществлять захоронение близ школ, больниц, водного бассейна. Это очень опасно".