Сиявуш Новрузов: Почему должны выплачиваться дополнительные деньги лицам, защитившим научные работы, не приносящие пользу государству?

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Пишут, защищаются, становятся кандидатами наук. А потом говорят, что из-за этого должна выдаваться дополнительная зарплата. Дополнительные деньги должны выдаваться в случае, если эта работа принесет пользу обществу, государству. Какой в этой научной работе смысл, если она не принесет пользы государству? Наука должна приносить пользу обществу".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении закона "О профессиональном образовании" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов отметил о необходимости уделить внимание профессиональному образованию: "Ощущается необходимость в подготовке новых специализированных кадров. За исключением SOCAR, в остальных организациях на повестке не стоит вопрос подготовки подобных кадров. Это – очень важный вопрос".