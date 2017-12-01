Сиявуш Новрузов: Общественный контроль превращает армию в источник сплетен

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Несколько дней назад на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) был принят документ о создании новых вооруженных формирований. Армения подключилась к этому. С одной стороны эта страна сотрудничает с Евросоюзом, с другой с ОДКБ. Армения присоединяется к ОДКБ, чтобы в случае внешней угрозы, им оказали помощь. Это - двуличие как Армении, так и тех, кто создает для них условия".

Как передает Report, об этом при обсуждении в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса законопроекта "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Он посчитал важным принятие в Азербайджане нового закона "О Вооруженных силах": "В Турции 8 раз происходил государственный переворот. Это очень опасно. Поэтому механизм единого контроля за армией в Азербайджане должен осуществляться Верховным главнокомандующим. Армия является частью общества. Не стоит переносить на армию то, что происходит в обществе. Пусть не переносят на армию то, что происходит в чьей-то семье. Если общественный контроль превратит Вооруженные силы в источник сплетен, эта работа не будет иметь никакого значения".

С.Новрузов отметил, что азербайджанская армия имеет высокий боевой дух как с физической, так и моральной точек зрения: "Наша армия готова к освобождению своих территорий от оккупации".

Отметим, что предложение об общественном контроле за Вооруженным силами было выдвинуто несколькими депутатами.