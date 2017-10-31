Сиявуш Новрузов: Некоторые из считавших проект "Азери-Чираг-Гюнешли" фантазией сидят сейчас в Милли Меджлисе

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Этот проект называли мечтой, они не верили в его реализацию".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время ратификации нового соглашения по "Азери-Чираг-Гюнешли" заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что история показала, что такие идеи стали фантазией: "Среди тех, кому в то время не нравился этот контракт, есть те, которые сейчас сидят на заседании Милли Меджлиса, поддерживают соглашение. Другие со временем тоже поймут".

С. Новрузов отметил, что президент Ильхам Алиев известен как человек, выполняющий свои обещания: "За этот период в стране построены школы, больницы, объекты общепита, выполнены реконструкционные работы".