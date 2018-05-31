Сиявуш Новрузов: Не имеющие права получили инвалидность, остальные остались в стороне

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Уже годы шаги, предпринятые в связи с определением инвалидности, обсуждаются в парламенте. Я считаю, что в настоящее время на это нужно смотреть по-новому. Назначение инвалидности должно основываться на принципе справедливости".

Как сообщает Report, об этом заместитель исполнительного секретаря правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА), председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов заявил на сегодняшнем пленарном заседании в ходе обсуждения готовящегося законопроекта "О правах лиц с инвалидностью"

По его словам, есть лица, которым удается получить инвалидность, даже не имя на это права:

"Есть и такие, кто имеет право, но не может получить. Число лиц с инвалидностью в Азербайджане очень высоко по сравнению со странами мира. Отдельными структурами степени инвалидности неправильно были назначены. Если это цифра верна, то на повестке может встать вопрос об увеличении их пенсий и зарплат".

С.Новрузов отметил, что некоторые лица, получившие инвалидность могут работать:

"Людей с инвалидность нужно не изолировать от общества, а привлечь к работе как активных членов общества. Некоторые из них могут работать на сидячих работах".