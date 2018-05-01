Сиявуш Новрузов: Назовите депутатов, проголосовавших за объявление независимости Азербайджана

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Часто в прессе ведутся обсуждения о депутатах - сторонниках независимости. В то время в парламенте Азербайджана было 350 членов, все они проголосовали за независимость страны. Некоторые выступили против союзного договора, предложенного бывшим президентом Аязом Муталибовым. Они себя считают "сторонниками независимости", а остальные остаются в стороне. Пожалуйста, внесите ясность в этот вопрос".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения вопроса об учреждении юбилейной медали к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018) сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что во всех случаях необходимо поставить точку в этом вопросе:

"В объявлении независимости Азербайджана приняли участие все 350 депутатов. Здесь нельзя отделять людей. Разве коммунист не хотел, чтобы Азербайджан стал независимым? Октай Асадов, прошу дать указание обнародовать этот список".

Депутат Фарадж Гулиев выразил протест против позиции С.Новрузова. Он отметил, что только некоторые депутаты выразили протест против сохранения СССР, проголосовав за государственную независимость Азербайджана.