Сиявуш Новрузов: Мы должны сохранить отношения с европейскими организациями, демонстрирующими несправедливую позицию в отношении Азербайджана

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "При вхождении в состав какой-либо международной организации мы принимаем шаги, исходя из интересов народа. Президент Азербайджана выступает из интересов народа. С нашими соседями мы должны быть в хороших отношениях".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

"Мы были свидетелями того, к какому результату привело отсутствие хороших отношений с соседями в 90-х годах прошлого века. Можно сказать, что во времена прежней власти отношения с каждым из соседних государств были довольно натянутыми. От пропасти страну спас общенациональный лидер Гейдар Алиев, который урегулировал отношения с соседями. Периодически европейские организации демонстрируют в отношении Азербайджана несправедливую позицию. Считаю, что мы и с ними должны сохранить отношения, выражать свои мысли, доводить правду, пользоваться европейской ареной. Знаем, они несправедливы, но мы должны быть там и говорить свое слово", - добавил председатель комитета.