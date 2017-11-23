Сиявуш Новрузов: Мы должны помочь получающим адресную социальную помощь не быть зависимыми

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане 1 млн 300 тыс. пенсионеров. Здесь привлекает внимание один момент. Упоминая здесь цикл трудных работ, в основном подразумеваются работающие на химзаводах и др. местах, что срставляет 2-3% работающих. Некоторые области не предусмотрены вообще".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Он затронул недостатки в данной сфере: "Если кому-то 50 лет и он хочет выйти на пенсию, но пенсионное обеспечение начинается с 65 лет, сколько он должен таскать камней, пока дождется 65 лет? Они вынуждены иными путями получить инвалидность и выйти на пенсию".

Депутат отметил, что следует составить список людей данной категории, составить список задействованных в строительном секторе. По его мнение, одинаковый возрастной пенсионный предел для учителей, ученых и задействованных в строительстве неверен.

С.Новрузов отметил, что вместо адресной соцпомощи можно открыть определенные бизнес-места в качестве новых рабочих мест: "Для этого нужно выделить средства. Нужно помочь этим людям отдалиться от системы зависимости. Они должны сами зарабатывать".