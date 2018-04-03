Сиявуш Новрузов: Как только встает вопрос о защите страны, все депутаты расходятся

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Некоторые азербайджанцы, проживающие за рубежом при поддержке армянского лобби ведут работу против Азербайджана. Они проводят акцию перед посольством Азербайджана во Франции. И ни разу не провели митинг перед посольством Армении. И в Германии они делают тоже самое".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель председателя парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии Ени Азербайджан Сиявуш Новрузов.

"Нельзя быть против Родины, против народа. Нельзя быть против Азербайджанской армии. Общественное мнение в этом вопросе должно быть единодушным. Каждый должен изложить свою позицию. Эти люди не должны оскорблять президента страны. Когда возникает вопрос о похвале, депутаты становятся в ряд, но когда стоит вопрос о защите страны все расходятся в разные стороны. Выскажите свою позицию" - сказал С.Новрузов.

По словам Новрузова, некоторые люди, работающие за границей против Азербайджана, не были представлены ни в одной политической партии в Азербайджане, не работали в прессе:

"Как тогда они получают статус мигранта?".