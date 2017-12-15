Сиявуш Новрузов: Информация о сокращении срока проведения внеочередных президентских выборов - провокация

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Некоторые органы медиа неправильно преподнесли изменения в 179 статью (проведение внеочередных президентских выборов) Избирательно кодекса".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во время обсуждения предлагаемых изменений в Избирательный кодекс заявил председатель комитета общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что срок проведения в стане внеочередных выборов регулируется конституцией: "Для этого выделены 60 дней. В течение этого периода должны пройти выборы. Изменение в кодекс имеет технический характер. Органы СМИ преподносят это неверно. Некоторые говорят, что в марте будущего года пройдут внеочередные выборы. Все это провокация. Нужно читать конституцию. Нужен правильный подход. Никто не имеет права сокращать срок полномочий президента".