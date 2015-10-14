 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Штаб наблюдательной миссии СНГ приступает к cвоей работе в Баку

    Делегацию наблюдателей СНГ на выборах в Азербайджан возглавит Сергей Лебедев

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Баку открывается долгосрочный штаб наблюдательной миссии СНГ за ходом парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 1 ноября. Об этом  Report  заявили в  пресс-службе исполкома СНГ.

    В связи с этим в Баку прибыл глава штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода, который, как ожидается, проведет ряд встреч, в том числе в ЦИК Азербайджана.

    Наблюдение за выборами будут осуществлять долгосрочные и краткосрочные наблюдатели от СНГ. Наблюдение охватит все регионы Азербайджана.

    Делегацию наблюдателей СНГ на выборах в Азербайджан возглавит председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi