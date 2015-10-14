​Штаб наблюдательной миссии СНГ приступает к cвоей работе в Баку

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Баку открывается долгосрочный штаб наблюдательной миссии СНГ за ходом парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 1 ноября. Об этом Report заявили в пресс-службе исполкома СНГ.

В связи с этим в Баку прибыл глава штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода, который, как ожидается, проведет ряд встреч, в том числе в ЦИК Азербайджана.

Наблюдение за выборами будут осуществлять долгосрочные и краткосрочные наблюдатели от СНГ. Наблюдение охватит все регионы Азербайджана.

Делегацию наблюдателей СНГ на выборах в Азербайджан возглавит председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.