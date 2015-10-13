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    ​Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал верующих к активному участию на выборах в Милли Меджлис

    Мы можем уберечь себя от этих бед, сплотившись

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Выполняя свой долг, верующие Азербайджана должны принять активное участие в выборах в Милли Меджлис и проголосовать за желаемого кандидата".

    Как сообщает Report, об этом на проведенном в связи с месяцем Мухаррам мероприятии заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

    Председатель УМК затронул происходящие в мире сложные процессы - экономический кризис, политическую напряженность, вопросы о злоупотреблении религией, священным исламом, коснулся террора и оккупации: "Мы можем уберечь себя от этих бед, сплотившись, укрепив национально-духовное единство, оставаясь верны интересам Родины".

    Отметим, что на мероприятии минутой молчания почтили память жертв террора в Анкаре. 

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