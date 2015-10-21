​Севиндж Гусейнова: Турал Аббаслы нанес ущерб имиджу партии "Мусават"

Его вызвали на заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ На заседании Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) партии "Мусават" обсудили деятельность бывшего кандидата на пост председателя партии Турала Аббаслы и других мусаватистов.

В интервью Report председатель ЦКРК Севиндж Гусейнова заявила о принятии решения, связанного с приглашением Турала Аббаслы и других мусаватистов на очередное заседание ЦКРК: "Мы не знаем причин создания Т.Аббаслы "Белого блока" ("Ağ blok"). Какова цель создания блока? Их подобный шаг наносит ущерб по имиджу партии. Со стороны выглядит так, что якобы, они пошли на этот шаг из-за отсутствия для них условий в партии "Мусават". Но их попытка оказалась неудачной. За это им придется ответить. Здесь речь идет не только о Турале Аббаслы. Рядом с ним есть несколько мусаватистов, в отношении которых будут также приняты меры. Этих мусаватистов позовут на очередное заседание ЦКРК и в вопрос внесут ясность".

С.Гусейнова добавила, что нынешний избирательный процесс проводится "Белым блоком" безуспешно: "Всем известно, что "Белый блок" вел неудачную предвыборную кампанию. Зарегистрированы лишь трое кандидатов в депутаты, двое из которых члены партии. Большинство кандидатов не смогли набрать подписи. Это означает, что у них нет сил и в блоке мало людей. Если бы они приняли участие в выборах по инициативе партии "Мусават", районные организации помогли бы им в кампании по сбору подписей. В этом случае избирательный марафон мог бы быть для них успешным".

Напомним, что на прошедшем 27 сентября 2014 года VIII съезде партии "Мусават" Арифа Гаджилы избрали башганом. Тогда за него проголосовали 228 человек. Губад Ибадоглу стал вторым с 200, а Турал Аббаслы - третьим с 20 голосами. Оставшиеся недовольными результатами съезда выдвинули требование о проведении внеочередного съезда. Затем Г.Ибадоглу создал Азербайджанское движение демократии и благоденствия (ADR). Руководство партии расценило этот шаг Г.Ибадоглу как попытку раскола партии и исключило его из рядов партии. Турал Аббаслы вместе со своими сторонниками объявил о создании "Белого блока". По инициативе созданного блока Т.Аббаслы выдвинул свою кандидатуру в депутаты на предстоящие 1 ноября парламентские выборы.