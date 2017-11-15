Саттар Мехбалыев: Депутаты, сотрудники Кабинета министров хотят 4-5 путевок...

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Порой наши товарищи-депутаты просят 4-5 дополнительных "путевок", т.е. "путевой лист". Однако путевой лист может быть выдан каждому человеку раз в год".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Саттар Мехбалыев во время осуждения в Милли Меджлисе законопроекта "О бюджете на 2018 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту".

Он отметил, что выдача второго "путевого листа" невозможна: "Порой такой лист хотят из Кабинета министров. Смотришь, самому 60 лет, сыну 40 лет. Он просит такой документ и внуку. Я обсуждал этот вопрос и в Администрации президента".