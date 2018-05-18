Самед Сеидов: Защита интересов Азербайджана для меня не изъян, а большая честь

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Решение ПАСЕ несправедливо. Это давление на Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сообщил руководитель делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, комментируя вопрос о применении в его отношении санкций в ПАСЕ.

Он отметил, что лица, представленные на высоких постах в ПАСЕ, не подвергаются никаким санкциям в случае нарушения правопорядка:

"Армянская делегация не подвергалась санкциям. Это двойные стандарты. Когда Азербайджан говорит правду, подвергается санкциям, мы находимся на правильном пути. Защита интересов Азербайджана для меня не изъян, а большая честь".