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    Самед Сеидов: Защита интересов Азербайджана для меня не изъян, а большая честь

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Решение ПАСЕ несправедливо. Это давление на Азербайджан".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сообщил руководитель делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, комментируя вопрос о применении в его отношении санкций в ПАСЕ.

    Он отметил, что лица, представленные на высоких постах в ПАСЕ, не подвергаются никаким санкциям в случае нарушения правопорядка: 

    "Армянская делегация не подвергалась санкциям. Это двойные стандарты. Когда Азербайджан говорит правду, подвергается санкциям, мы находимся на правильном пути. Защита интересов Азербайджана для меня не изъян, а большая честь".

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