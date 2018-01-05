Самед Сеидов: В состав делегации Азербайджана в ПАСЕ изменения внесены в ротационном порядке

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "В состав делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы изменения внесены в ротационном порядке ".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил, что на январскую сессию структуры азербайджанская делегация поедет в обновленном составе: "Члены структуры примкнут к зимней сессии ПАСЕ с обновленными составами делегаций. Это нормальный процесс в государствах-членах ПАСЕ. Так, из депутатов в новый состав включены Ульвия Агаева, Эльшад Гасанов и Асим Моллазаде. Бывшие члены делегаций Эльхан Сулейманов, Эльшан Мусаев и Муслюм Мамедов продолжат деятельность в других направления международных связей парламента".