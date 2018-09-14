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    Самед Сеидов: Укрепление военных связей между Азербайджаном, Турцией и Грузией - месседж всему миру

    © Report/ Firi Salim

    Баку 14 сентября. REPORT.AZ/ "Укрепление военных связей между Азербайджаном, Турцией и Грузией представляет большую значимость. Это - месседж всему миру". 

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям сказал председатель комитета Самед Сеидов

    С.Сеидов отметил, что эти отношения развиваются на высоком уровне не только в экономической, культурной и гуманитарной сферах, но и в военной сфере: "Азербайджан, обладающий сильной армией, также поддерживают Турция и Грузия. Это важно и очень необходимо для Азербайджана".

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