Самед Сеидов: Укрепление военных связей между Азербайджаном, Турцией и Грузией - месседж всему миру

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Баку 14 сентября. REPORT.AZ/ "Укрепление военных связей между Азербайджаном, Турцией и Грузией представляет большую значимость. Это - месседж всему миру".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям сказал председатель комитета Самед Сеидов.

С.Сеидов отметил, что эти отношения развиваются на высоком уровне не только в экономической, культурной и гуманитарной сферах, но и в военной сфере: "Азербайджан, обладающий сильной армией, также поддерживают Турция и Грузия. Это важно и очень необходимо для Азербайджана".