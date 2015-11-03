 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Самед Сеидов: После решения Конституционного суда я приму необходимые шаги касательно должности ректора

    Об этом можно говорить после решения суда

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Переизбранный на прошедших 1 ноября парламентских выборах депутатом из Хатаинского четвертого избирательного округа №36 ректор Азербайджанского университета языков, член правящей Партии "Ени Азербайджан" Самед Сеидов выразил отношение к вопросу о том, напишет ли он заявление об уходе с должности ректора или нет.

    В заявлении Report С.Сеидов сказал, что ждет утверждения результатов выборов: "Пока не могу ничего сказать, так как Конституционный суд должен утвердить результаты выборов в Милли Меджлис. Я приму решение после утверждения Конституционным судом мандатов депутатов. Об этом можно говорить после решения суда".

    Отметим, что на нынешних парламентских выборах ПЕА поставила перед баллотирующимися ректорами условие о выборе одной из двух должностей.

    На парламентских выборах 2010 года 7 занимавших должность ректора членов ПЕА были избраны депутатами.

    Ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, ректор Академии физической культуры и спорта Агаджан Абыев, ректор Университета "Одлар Юрду" Ахмед Велиев, ректор Азербайджанского медицинского университета Ахлиман Амирасланов, ректор Азербайджанского института учителей Агия Нахчыванлы и ректор Азербайджанского университета языков Самед Сеидов занимали две должности.

    После условия, поставленного ПЕА о выборе одной из двух должностей, Абель Магеррамов, Гюльчохра Мамедова и Ахмед Велиев предпочли возглавлять вузы и отказались баллотироваться в депутаты.

    Что же касается участвовавших на парламентских выборах 1 ноября ректоров Азербайджанского института учителей Агии Нахчыванлы, Азербайджанского университета языков Самеда Сеидова и Академии физической культуры и спорта Агаджана Абыева, они обязались в случае избрания написать заявление об уходе с должности ректора. 

    Согласно предварительным результатам ЦИК, А.Амирасланов, А.Нахчыванлы, С.Сеидов и А.Абыев были переизбраны депутатами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi