Самед Сеидов: Заявление миссии наблюдателей ПАСЕ отражает реальность

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Заявление миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по результатам наблюдения за выборами в Азербайджане отражает реальность".

Об этом Report заявил азербайджанский депутат Самед Сеидов.

По его словам, самое главное это то, что "избиратели в Азербайджане могут демократично, свободно выражать свою позицию, а выборы получили высокую оценку".

Отметим, что миссия ПАСЕ представила сегодня на пресс-конференции в Баку свою оценку наблюдения за выборами в Азербайджане. Более полный доклад о наблюдении за парламентскими выборами в Азербайджане будет обсуждаться в ходе заседания Постоянного комитета ПАСЕ в столице Болгарии Софии 27 ноября.