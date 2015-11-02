 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Самед Сеидов: Заявление миссии наблюдателей ПАСЕ отражает реальность

    Избиратели в Азербайджане могут демократично, свободно выражать свою позицию

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Заявление миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по результатам наблюдения за выборами в Азербайджане отражает реальность". 

    Об этом Report заявил азербайджанский депутат Самед Сеидов.

    По его словам, самое главное это то, что "избиратели в Азербайджане могут демократично, свободно выражать свою позицию, а выборы получили высокую оценку".

    Отметим, что миссия ПАСЕ представила сегодня на пресс-конференции в Баку свою оценку наблюдения за выборами в Азербайджане. Более полный доклад о наблюдении за парламентскими выборами в Азербайджане будет обсуждаться в ходе заседания Постоянного комитета ПАСЕ в столице Болгарии Софии 27 ноября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi