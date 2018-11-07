Самед Сеидов: Азербайджан установил такие отношения на международной арене, что страна не подверглась никаким санкциям

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Государственный бюджет Азербайджана представлен как социально направленный бюджет. Бюджет также ориентирован на международные отношения. Мы представляем имидж нашей страны на международной арене на высочайшем уровне. В настоящее время протекающие в мире процессы создают фактически санкционные войны. Но Азербайджан установил такие отношения на международной арене, создал такие условия, что страна не подверглась никаким санкциям".

Как сообщает Report, об этом во время обсуждений бюджета в Милли Меджлисе сказал председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Председатель комитета отметил, что Азербайджан на самом высоком уровне обеспечил международные и экономические связи: "Мы бы хотели увеличения финансирования на международную сферу".