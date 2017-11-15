Салим Муслимов: В Азербайджане будет ликвидирована адресная социальная помощь

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "В течение ближайших 6-7 лет планируется ликвидация адресной социальной помощи. В связи с этим для семей, получающих адресную социальную помощь, начата реализация программ по самозанятости. В прошлом году на реализацию программ в связи с переходом на систему самозанятости было выделено 6 млн манатов и реализация этих программ охватила около 8 тыс. человек".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов сказал во время обсуждений в Милли Меджлисе законопроекта "О бюджете на 2018 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту".

Министр отметил, что в следующем году с целью развития системы самозанятости и охвата более широких слоев населения планируется выделить средства в размере 35,6 млн манатов: "Этим путем с применением системы самозанятости мы поставили перед собой цель обеспечить работой всех трудоспособных людей в составе семьи. Таким образом, обеспечив работой всех трудоспособных людей в составе семьи, мы устраним систему социальной помощи. Этот процесс продлится примерно 6-7 лет. После этого в Азербайджане трудоспособные члены семей не останутся без работы. После полного завершения этого процесса адресная социальная помощь будет ликвидирована. Просто нетрудоспособным членам семьи будет выплачиваться государственная помощь. Таким семьям будет определен средней размер помощи выше прожиточного минимума".