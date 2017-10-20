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    С повестки парламента исключен законопроект, ограничивающий деятельность института представительства на судах

    Проект поправки предусматривает замену в ряде судебных тяжб института представительства на адвокатский институт© Report

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ С повестки сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса исключен проект поправок в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности".

    Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов сказал, что подготовка законопроекта запоздала и по этой причине его исключили с повестки.

    В проекте поправок предусматривается замена в ряде судебных тяжб института представительства на адвокатский институт, а также расширение адвокатского института.

    Кроме того, при рассмотрении дел в кассационной инстанции, то есть в Верховном суде, участие представителя будет запрещено. 

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