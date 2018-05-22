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    С этого года в Азербайджане будет приостановлен прием в первый класс одаренных детей раньше срока

    Вносятся изменения в закон Об образовании

    В школу будут приниматься дети, которым до 31 декабря исполняется 6 лет

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане по обращениям родителей или других законных представителей предлагается принимать в школу детей, которым до конца календарного года исполняется 6 лет.

    Как сообщает Report, в связи с этим в закон "Об образовании" вносится изменение.

    В соответствии с пунктом 11 статьи 19 (Общее образование) закона, в Азербайджане начальное образование начинается в 6 лет. В пункт добавляется фраза. Согласно нововведению, по обращениям родителей или других законных представителей будут в школу приниматься дети, которым до конца календарного года исполняется 6 лет.

    Другим изменением, 12-ый пункт статьи аннулируется. Согласно этому пункту, по желанию родителей или иных законных представителей в установленном соответствующим органом исполнительной власти порядке учебные заведения  могли принимать особо одаренных детей раньше срока.

    В случае принятия закона он вступит в силу с этого года.

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