​Румыния хочет перенять опыт Азербайджана по видеонаблюдению и использованию маркировки в ходе выборов

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Румыния интересуется применяемой в Азербайджане практикой размещения веб-камер на избирательных участках, а также ультрафиолетовой маркировки пальцев избирателей.

Как сообщает Report, об этом журналистам в воскресенье заявил представитель ЦИК Румынии Чинка Разван.

"Выборы организованы хорошо. Я во второй раз уже бываю в Баку. Нам интересен избирательный процесс в Азербайджане. Мы хотим перенять частично азербайджанский опыт в проведении выборов", - заявил Ч.Разван.

По его словам, Румыния интересуется применяемой в республике практикой размещения веб-камер на избирательных участках, а также ультрафиолетовой маркировки пальцев избирателей.

"Подобный опыт поможет нам бороться с многократным голосованием", - подчеркнул он.

Ч.Разван высоко оценил организацию парламентских выборов в Азербайджане, отметив профессионализм членов избирательных комиссий.