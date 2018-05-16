Руководитель делегации: Никто не может отдалить Азербайджан от Совета Европы

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "В составе ПАСЕ создана следственная группа. Наше отношение к этому было отрицательным. Эта группа обнародовала свой отчет, 99% которого было связано с Азербайджаном. Процессы там не прозрачные".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, комментируя санкции ПАСЕ в отношении некоторых членов.

Он отметил, что в этой структуре отношение к Армении иное: "Как получается, что в связи с бывшим режимом в Армении высказывают положительное мнение. Однако армянский народ бросил этот режим на свалку истории. Внутри Совета Европы есть здоровые силы. Но некоторые люди выступают предвзято. Они хотят отдалить Азербайджан от Совета Европы".

С.Сеидов отметил, что никто не сможет отдалить Азербайджан от этой структуры: "Принятые санкции не смогут нас ограничить. То есть эти санкции не смогут воспрепятствовать поднятию там нагорно-карабахской проблемы".

Напомним, что ранее ПАСЕ приняла решение о введении санкций в отношении депутатов Самеда Сеидова, Сезара Флорин Преда и Жорди Хукла Коста сроком на два года.

Они, оставаясь членами Ассамблеи с правом голоса, в течение этого времени не смогут быть докладчиками или наблюдателями за выборами, избираться председателем или заместителем председателя какого-либо из комитетов или подкомитетов ПАСЕ, претендовать на пост председателя Ассамблеи.