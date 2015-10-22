Российские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Делегация российских депутатов прибудет в Азербайджан 31 октября.

Как сообщает Report, делегация, в состав которой войдут 22 человека, в том числе депутаты Госдумы, Общественной Палаты РФ, российские эксперты, примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Азербайджане.

Из числа депутатов Госдумы России в ее состав войдут Сергей Журавлев, Светлана Журова, Ольга Казакова, Сергей Маринин, Ярослав Нилов, Александр Сидякин, Ольга Тимофеева, Ахмат Эркенов, Лариса Яковлева.

Визит делегации завершится 2 ноября.

Очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября.