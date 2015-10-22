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    Российские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане

    Делегация российских депутатов прибудет в Азербайджан 31 октября

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Делегация российских депутатов прибудет в Азербайджан 31 октября.

    Как сообщает Report, делегация, в состав которой войдут 22 человека, в том числе депутаты Госдумы, Общественной Палаты РФ, российские эксперты, примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Азербайджане. 

    Из числа депутатов Госдумы России в ее состав  войдут Сергей Журавлев, Светлана Журова, Ольга Казакова, Сергей Маринин, Ярослав Нилов, Александр Сидякин, Ольга Тимофеева, Ахмат Эркенов, Лариса Яковлева.

    Визит делегации завершится 2 ноября. 

    Очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября. 

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