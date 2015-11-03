Российская газета: Победа "Нового Азербайджана" была предсказуема

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Хотя результаты голосования на парламентских выборах в Азербайджане еще официально не подведены, победа президентской партии "Новый Азербайджан" ("Ени Азербайджан") - минимум 70 депутатских мест из 125 в Милли Меджлисе - уже не вызывает сомнений даже у наблюдателей от Европарламента, признавших их прозрачными и демократичными, пишет "Российская газета".

Глава ЦИК России Владимир Чуров в свою очередь подчеркнул "феноменальную точность списков избирателей", едва ли не лучшую на всем пространстве Европы. Тем важнее понять причины успеха "Нового Азербайджана", чьим председателем является действующий президент Ильхам Алиев. Дело не столько в восточном менталитете и благодарной памяти о его отце, сколько в экономической и социальной политике, проводимой президентом и правительством.

Уже не первый год их стратегия заключается в избегании "голландской болезни" - зависимости от нефти, по-прежнему являющейся основой экономики. Средство от этого - Государственный нефтяной фонд республики (ГНФРА) - создан еще Гейдаром Алиевым и наполняется в первую очередь Государственной нефтяной компанией (SOCAR). Сегодня его объем около 30 миллиардов долларов, что в четыре раза превышает золотовалютные резервы и является серьезным подспорьем для девятимиллионной страны. Важно заметить, что по назначению это не просто финансовая подушка, а фонд развития и финансирования инфраструктурных проектов - строительства дорог, рекультивации земель после десятилетий нефтяного промысла, масштабного жилищного строительства, ирригации засушливых земель и многого другого.

В Азербайджане растут гектары теплиц и создаются искусственные ирригационные водоемы

Результаты этой деятельности заметны невооруженным глазом не только гражданам, но и иностранцам. Все вместе позволяет избирателям воспринимать экономический кризис и незначительное падение национальной валюты как временные трудности. Впрочем, не нефтью единой жив Азербайджан. Развитие сельского хозяйства еще одна стратегическая задача правительства. Сегодня сельхозпроизводители Азербайджана фактически освобождены от налогов - они символические. Режим наибольшего благоприятствования дает возможность оставить людей на земле, дать им заработать, прокормить страну и выйти на внешний рынок.

Сегодня в Баку прямо заявляют, что готовы обеспечивать Россию широким ассортиментом относительно дешевых овощей и фруктов, включая и такую экзотику, как оливки. И потому в Азербайджане растут гектары теплиц и создаются искусственные ирригационные водоемы.

Небольшим по сравнению с нефтью, но стабильным и, главное, тешащим национальную гордость источником дохода является... космос. Страна вошла в клуб космических держав несколько лет назад, запустив два спутника связи, которые уже приносят ежегодно по 25 миллионов долларов дохода и вскоре окупятся. Наконец, сама государственная машина рассчитана на удобства граждан - благодаря центрам "Легкая услуга", где аккумулированы практически все государственные документальные и юридические нужды от получения паспортов, прав, всех видов разрешений и даже регистрации брака, общение граждан с государственной машиной максимально облегчено, сведено к минимуму и даже по-своему приятно: посетителей центров ждут кафе, комнаты психологической разгрузки и вежливый персонал.

И это только малая часть того, что делает опыт Азербайджана уникальным, позволяет гражданам гордиться страной, а партии "Новый Азербайджан" раз за разом выигрывать выборы.