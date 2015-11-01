Романс Наудинс: "Уверен, что народ Азербайджана сделал правильный выбор во имя светлого будущего страны"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Мы были приятно удивлены уровнем проведения выборов в Азербайджане. Уверен, что народ Азербайджана сделал правильный выбор во имя светлого будущего страны. Как сообщает "Report" об этом журналистам сказал член фракции «Все для родины» парламента Латвии, член Группы азербайджано-латвийского межпарламентского сотрудничества Романс Наудинс по итогам наблюдения на выборах в Милли Меджлис.

По его словам, новшеств, которые имеют место в Азербайджане, нет во многих странах Европы: "Это, в частности, касается наличия веб камер на избирательных участках".

Р.Наудинс отметил, что агитации перед участками зафиксировано не было: "При этом были предприняты шаги для предотвращения давления на избирателей. Никаких препятствий для граждан не было".

При этом он отметил, что на избирательных участках были прикрыты фотографии кандидатов с тем, чтобы избиратели могли принять полностью осознанный выбор. Он отметил, что провел также беседы с наблюдателями от Словакии, Австралии, Эстонии, США и других стран, которые также сообщили, что не фиксировали нарушений в день голосования. В довершении он выразил сожаление, в связи с тем, что БДИПЧ ОБСЕ не принимало участия в мониторинге избирательного процесса в Азербайджане: "Но это их проблемы", подчеркнул он.