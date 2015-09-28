Поступившие в ЦИК обращения рассмотрены

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, на заседании были внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий (ОИК).

Далее были рассмотрены заявления, поступившие в ЦИК в связи с парламентскими выборами, назначенными на 1 ноября этого года.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила, что в ЦИК поступило обращение относительно регистрации кандидатуры члена партии "Умид" Анара Исаева. Она отметила, что Экспертная группа ЦИК расследовала вопрос об отказе в регистрации кандидатуры Анара Исаева Бейлаганским избирательным округом № 81.

Выяснилось, что А.Исаев набрал достаточное количество голосов. Вопрос о регистрации кандидатуры А.Исаева был принят путем голосования.

Также был рассмотрен вопрос от отказе в регистрации кандидатуры члена Дивана партии "Мусават" Вафы Аббасовой (Джумшудлу). Член ЦИК Тофиг Гасанов заявил, что в результате расследования 133 подписи из 550 были признаны недействительными. Таким образом, решение Сумгаитского избирательного округа №44 оставлено в силе, то есть кандидатура В.Аббасовой не зарегистрирована.

В конце были рассмотрены текущие вопросы.