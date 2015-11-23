Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании были рассмотрены поступившие в ЦИК обращения в связи с выборами в Милли Меджлис 1 ноября. Информацию в связи с обращениями представили секретарь ЦИК Арифа Мухтарова и член ЦИК Валида Казымова.

Аляддин Абдуллаев, баллотировавшийся из 41-го Сумгаитского первого избирательного округа, и Гюляра Гамидова, выдвинувшая кандидатуру из 73-го Лянкяранского городского избирательного округа, попросили аннулировать результаты голосования по данным избирательным округам.

Сообщается, что обращения были направлены в ЦИК после истечения срока, предусмотренного законодательством. Поэтому жалобы были отклонены. Решение в связи с этим было принято путем голосования.