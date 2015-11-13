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    ​Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК

    Была также рассмотрена жалоба кандидата в депутаты Шахрияра Меджидзаде

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

    Как сообщает Report, на заседании рассмотрели обращения, поступившие в Центризбирком в связи с прошедшими 1 ноября парламентскими выборами.

    Секретарь Центризбиркома Арифа Мухтарова, члены ЦИК Рамиз Ибрагимов, Габиль Оруджев, Бахшаиш Аскеров и Тофик Гасанов дали информацию касательно жалоб. Была рассмотрена жалоба зампреда движения "Демократия и благоденствие Азербайджана" Вургуна Эйюба, баллотировавшегося из Сураханского избирательного округа №30.

    Выступившая Арифа Мухтарова сказала, что обращение В.Эйюба поступило в ЦИК после истечения установленного срока. По этой причине жалоба была возвращена.

    Была также рассмотрена жалоба Шахрияра Меджидзаде, баллотировавшегося из Тертерского избирательного округа №95.

    В своем обращении он просил аннулировать результаты голосования по указанному округу. Он заявил, что в день голосования в указанном округе в избирательные ящики бросали пачки бюллетеней.

    На заседании также рассмотрели обращение председателя движения D18 Руслана Иззетли, чью кандидатуру зарегистрировали из Хатаинского первого избирательного округа №33.

    Р.Иззетли считает, что в день голосования в избирательном участке были допущены правонарушения. Он заявил, что уголки бюллетеней отрезали заранее: "Это недопустимо. Уголки бюллетеней должны отрезаться после прихода избирателя в избирательный участок". 

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