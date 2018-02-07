Рамиз Рзаев будет переназначен судьей Верховного суда

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса, которое состоится 13 февраля, будет рассмотрен вопрос о назначении Рамиза Ягуб оглу Рзаева судьей Верховного суда.

Как сообщает Report, проект поступил в Милли Меджлис за подписью президента Ильхама Алиева.

В проекте рекомендовано рассмотрение вопроса о переназначении судьей Верховного суда Рамиза Рзаева, срок судейских полномочий которого истекает 25 февраля 2018 года.

Если проект будет одобрен на голосовании, решение вступит в силу 25 февраля 2018 года.

Отметим, что Р.Рзаев с 19 апреля 2005 года является председателем Верховного суда, с того же года стал членом Судебно-правового совета.