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    До 21 ноября ​ЦИК Азербайджана завершит работу по проверке результатов голосования

    Протоколы после проверки будут представлены в Конституционный суд для утверждения итогов и результатов выборов

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана до 21 ноября завершит работу по проверке результатов выборов в Милли Меджлис.

    Как сообщает Report, согласно Календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению выборов в Милли Меджлис Азербайджана V созыва, процесс проверки и вынесения заключения относительно выборов должен завершиться не позднее 20 дней со дня голосования.

    Согласно данному календарному плану, после проверки ЦИК в течение 24 часов должен представить протоколы в Конституционный суд для утверждения итогов и результатов выборов. После получения соответствующих документов Конституционный суд должен утвердить их в течение 10 дней. 

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