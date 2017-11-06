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    Пункт статьи о штрафе водителей за разговор исключается из законодательства - ЭКСКЛЮЗИВ

    В связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных проступках

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Пункт статьи, предусматривающий наказание за участие в разговоре, отвлекающем от управления транспортным средством, исключается из законодательства.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных проступках.

    Так, из кодекса исключается статья 342.1.2.

    Согласно этой статье, за участие в разговоре, отвлекающем от управления транспортным средством, применяется штраф в размере 40 манатов.

    В проекте говорится, что эта статья выносится из кодекса, поскольку не применяется на практике.

    14 ноября проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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