Пункт статьи о штрафе водителей за разговор исключается из законодательства - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Пункт статьи, предусматривающий наказание за участие в разговоре, отвлекающем от управления транспортным средством, исключается из законодательства.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных проступках.

Так, из кодекса исключается статья 342.1.2.

Согласно этой статье, за участие в разговоре, отвлекающем от управления транспортным средством, применяется штраф в размере 40 манатов.

В проекте говорится, что эта статья выносится из кодекса, поскольку не применяется на практике.

14 ноября проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.