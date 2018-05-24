Проживающие вблизи школ дети в первую очередь будут приняты в эти учебные заведения

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане дети, проживающие на территории, где находится общеобразовательное заведение, будут приняты туда в первую очередь".

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса председатель комитета Иса Габиббейли сказал, что в связи с этим вносится поправка в закон "Об образовании".

Согласно поправке в пункт 14 статьи 19 (Общее образование) закона, дети проживающие на территории, где находится общеобразовательное заведение, будут приняты туда в первую очередь.

Общий порядок проведения приема в учебные заведения, осуществления перевода из класса в класс устанавливается соответствующим органом исполнительной власти. Председатель комитета отметил, что ежегодно этот вопрос создавал проблемы.