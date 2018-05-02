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    Прошло заседание парламентского комитета по вопросам науки и образования

    © Report

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Прошло заседание парламентского комитета по вопросам науки и образования.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включено 7 вопросов.

    Это - проекты поправок в Трудовом кодексе, законах "Об образовании", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "О государственной службе", "О пожарной безопасности", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "О дошкольном образовании". 

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