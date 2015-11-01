Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В парламентских выборах проголосовала самая пожилая избирательница Барды.

Как сообщает Report, самой пожилой избирательницей, зарегистрированной в 93-м Бардинском городском избирательном округе, является 109-летняя Зумруд Аббасова.

Зумруд Аббасова всегда активно участвовала на выборах в Азербайджане, однако в последние годы возникли проблемы со здоровьем. По этой причине в дом З.Аббасовой был доставлен переносной ящик для голосования.

Напомним, что по 93-му Бардинскому городскому избирательному округу число постоянных избирателей в возрасте 100 лет достигает 11 человек, в возрасте 80 лет - 987 человек.

Отметим, что З.Аббасова, проживающая в селе Икинджи Гаджаллы, родилась в 1906 году. Награждена несколькими медалями за участие в тылу во время Второй мировой войны. Она также является матерью-героиней.