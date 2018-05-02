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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ На состоявшемся сегодня заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса принято решение о создании рабочей группы для разработки законопроекта "Об общем образовании".

Как сообщает Report, председатель комитета Иса Габиббейли отметил, что с министерством образования ведутся обсуждения по формированию состава рабочей группы. Он отметил, что в состав рабочей группы будут включены представители министерства образования, Управления образования города Баку, частных школ и депутаты:

"На очередном заседании комитета будет утвержден состав рабочей группы. В этом законопроекте нашли отражение важные вопросы".