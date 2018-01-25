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    При обсуждении законопроекта "О правах лиц с инвалидностью" возникло разногласие мнений среди депутатов

    Депутат Рауф Алиев не согласился с мнением коллеги Мусы Гулиева© Report

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике при обсуждении законопроекта "О правах лиц с инвалидностью" возникло разногласие мнений.

    Как сообщает Report, член комитета Муса Гулиев сказал, что не было необходимости в разрушении рамочного закона и создании декларативного закона о правах инвалидов: "Ныне применяемый закон более практичный, если быть конкретнее, он обеспечивает социальную защиту инвалида. А новый закон подготовлен, опираясь на опыт европейских законов, в соответствии с требованиями инвалидов в Европе".

    Депутат Рауф Алиев не согласился с мнением коллеги Мусы Гулиева: "Ныне действующий закон принят в 1992 году. Это значит в прошлом веке. Нужны новшества".

    Отметим, что действующий закон подготовлен в 1992 году. 

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