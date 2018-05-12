Президент утвердил закон о повышении зарплат депутатов

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, поправки предусматривают повышение должностных окладов парламентариев.

Так, после повышения зарплат спикер Милли Меджлиса будет получать 2475 манатов (ранее 2250 манатов), первый вице-спикер - 2227 манатов (ранее – 2015 манатов), вице-спикер - 2103 маната (ранее 1912,5 манатов), председатель парламентского комитета - 1980 манатов (ранее 1800 манатов), заместитель председателя парламентского комитета - 1 856 манатов, депутат 1732 маната (ранее 1575 манатов).

Поправки вступают в силу с 1 мая 2018 года.